Educazione e protezione digitale convegno con Ascani

Da lopinionista.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 aprile, a partire dalle 14.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si terrà il convegno intitolato “Educazione e protezione digitale”. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e esperti del settore, e si concentrerà sulle strategie per rafforzare le collaborazioni in Italia e in Europa in ambito di educazione e tutela digitale. La discussione si focalizzerà su possibili alleanze tra enti pubblici e privati per affrontare le sfide digitali.

ROMA – Lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Educazione e protezione digitale – Quali alleanze per un’azione comune in Italia e in Europa?”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - “Educazione e protezione digitale”, convegno con Ascani

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