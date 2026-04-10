Educazione e protezione digitale convegno con Ascani

Lunedì 13 aprile, a partire dalle 14.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si terrà il convegno intitolato “Educazione e protezione digitale”. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e esperti del settore, e si concentrerà sulle strategie per rafforzare le collaborazioni in Italia e in Europa in ambito di educazione e tutela digitale. La discussione si focalizzerà su possibili alleanze tra enti pubblici e privati per affrontare le sfide digitali.

ROMA – Lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Educazione e protezione digitale – Quali alleanze per un’azione comune in Italia e in Europa?”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Educazione e protezione digitale”, convegno con Ascani Leggi anche: “Donne, pace e sicurezza: rivendicare l’agenda in un mondo frammentato”, convegno con Ascani “Il progetto di nuovo codice delle costruzioni”, convegno con AscaniROMA - Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Il progetto di nuovo codice... Temi più discussi: Social e minori: le proposte italiane e i nodi giuridici aperti; Progetto ON POINT – Formazione Digitale; Io, professore, vi racconto come due decenni di smartphone hanno trasformato i ragazzi. In peggio; Cybersecurity, Siena al centro del panorama nazionale con ItaSec 2027. Postale: sicurezza digitale e protezione dei minoriTruffe energetiche e protezione dei minori i temi trattati nel corso di due conferenze tenute dalla Polizia postale in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Poli ... poliziadistato.it Educazione civica digitale: l’urgenza di integrare la cybersecurity nelle competenze di base del cittadino contemporaneoLa trasformazione digitale ha rivoluzionato il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo. Dall’home banking allo smart working, dai social network ai ... pupia.tv Oltre 200 studenti al seminario dedicato all'educazione finanziaria organizzato dal Gruppo Studentesco "Themis" - facebook.com facebook "L'educazione è un atto politico" Adriano Rossi coordina Matemù, progetto promosso da CIES Onlus, che offre ai ragazzi opportunità concrete di crescita. Corsi gratuiti di teatro, musica, danza e arte, ma anche orientamento al lavoro e uno spazio di ascolto e c x.com