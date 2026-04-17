Il Sannio si mobilita per Filena una serata di raccolta fondi per dare una speranza alla 12enne affetta da malattia rara

Il Sannio si prepara a ospitare una serata di beneficenza a Castelvenere, organizzata per raccogliere fondi a favore di una ragazza di 12 anni affetta da una malattia rara. L’evento prevede un’asta di beneficenza a cui parteciperanno diverse persone della comunità. La serata mira a sostenere le esigenze della giovane e a sensibilizzare sui problemi legati alle malattie rare. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ tutto pronto a Castelvenere per l’asta di beneficenza dedicata alla raccolta di fondi per dare una speranza a Filena, la ragazzina di 12 anni di Guardia Sanframondi, affetta da tetraparesi spastica, che deve sottoporsi in Messico a un trattamento specialistico intensivo per migliorare la sua qualità di vita. Domani, a partire dalle ore 19,00, porte aperte in palestra comunale per partecipare alle battute dell’asta per acquistare gli oltre 50 premi donati ai promotori dell’iniziativa che gode del patrocinio del Comune ed è organizzata dall’associazione Aps “San Tommaso”, in collaborazione con le altre associazioni operanti sul territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Sannio si mobilita per Filena, una serata di raccolta fondi per dare una speranza alla 12enne affetta da malattia rara Notizie correlate Filena, la solidarietà corre veloce: il Sannio si mobilita e la raccolta fondi sfiora i 50mila euroLa storia di Filena Zanchelli, la 12enne di Guardia Sanframondi affetta da tetraparesi spastica, sta superando i confini del suo paese, attraversando... Guardia, una sfida per Filena: parte la raccolta fondi per una cura sperimentale in MessicoUna bambina piena di vita, con un sorriso capace di illuminare anche i momenti più difficili. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Matese, al via il progetto Mobility Lab per la mobilità sostenibile; Mobilità sostenibile in via Avellino: le proposte di Avs; Vignati (M5s): Depositata proposta di legge per innovare turismo e mobilità campana; Foiano Val Fortore promuove la fiaba del Lumbarello con un concorso di pittura. Via Avellino e mobilità sostenibile: le proposte di AVSA circa 10 anni dal suo insediamento, l’amministrazione Mastella ha reso noto nei mesi scorsi che avvierà con l’Università degli Studi del Sannio la redazione del PUT, il Piano Urbano del Traffico, p ... ntr24.tv Le 33 aziende sannite supportate da Assteas, EnoArte e Discovery Sannio: il punto di Carmine Coletta, Presidente di Sannio Consorzio Tutela Vini. facebook