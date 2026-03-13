Mamma da pochi mesi muore a 32 anni stroncata da una malattia rara

Mariaclara Beltrachini, originaria di Milano, è deceduta a 32 anni a causa di una malattia rara diagnosticata pochi giorni dopo la nascita del suo bambino, nato a maggio di un anno fa. La donna, che si era trasferita a Vigolo sul lago d'Iseo, si era sposata il 6 maggio 2023. La sua scomparsa ha lasciato una famiglia e una comunità in lutto.

Mariaclara Beltrachini è morta a soli 32 anni stroncata da una malattia rara, scoperta nei giorni della nascita del piccolo Ethan, il bimbo venuto al mondo nel maggio di un anno fa: originaria di Milano, da qualche anno viveva a Vigolo, sul lago d'Iseo, dove si era sposata (il 6 maggio 2023) e stava costruendo il suo futuro. Ne danno il triste annuncio il marito Jason, il piccolo Ethan, i genitori Silvia e Angelo, il fratello Andrea, la suocera Angela: venerdì pomeriggio il funerale nella parrocchiale di Vigolo. Nata a Milano il 1° dicembre 1993, Mariaclara Beltrachini frequentava il lago d'Iseo con i genitori, fin da bambina: nel 2017 si è trasferita a Vigolo con la famiglia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

