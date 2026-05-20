Durante il Meeting di Savona, Leonardo Fabbri ha conquistato la vittoria nella gara di lancio del peso, raggiungendo una misura di 21 metri. La competizione ha visto l’atleta affrontare diversi avversari, ottenendo il risultato decisivo con un lancio che ha superato di gran lunga gli altri concorrenti. La vittoria apre ufficialmente il percorso verso gli Europei, che Fabbri si prepara a disputare. La manifestazione è stata segnata dalla sua performance, considerata tra le più rilevanti della giornata.

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso che ha animato il Meeting di Savona, scagliando l’attrezzo a 21.88 metri in occasione del secondo tentativo. Il toscano ha inseguito la spallata a effetto e ha provato a spingersi oltre la fettuccia d’elezione dei ventidue, ma non è riuscito a migliorarsi nel resto della serie: 21.71 al terzo, 21.18 al quarto, chiusura con due nulli (come in occasione della sua prima apparizione sulla pedana della Fontanassa). Si trattava del rientro in gara per il primatista italiano (22.95 metri due anni fa) a due mesi dai Mondiali Indoor, dove non era riuscito a sfoderare tutto il proprio potenziale. Il 29enne si è ampiamente lasciato alle spalle due avversari di rango come il britannico Scott Lincoln (20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri piazza la spallata di giustezza e vince a Savona: parte il cammino verso gli Europei

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