Mondiali indoor atletica 2026 | gli avversari di Leonardo Fabbri nel getto del peso
Ai Mondiali indoor di atletica 2026, Leonardo Fabbri si presenta con la miglior prestazione mondiale dell’anno nel getto del peso. La competizione si svolge con numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi nella prova valida per i Campionati Mondiali indoor. Fabbri si prepara a confrontarsi con avversari di rilievo internazionale in una gara che si svolge in un’unica giornata.
Leonardo Fabbri arriva al primo grande appuntamento agonistico del 2026 con la world lead e con l’obiettivo di centrare il bersaglio grosso nella gara di getto del peso valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. Sulla pedana di Torun il fiorentino andrà a caccia del primo titolo iridato assoluto della carriera, dopo aver collezionato tre piazzamenti sul podio tra rassegne iridate outdoor (argento a Budapest 2023, bronzo a Tokyo 2025) ed in sala (bronzo a Glasgow 2024). Il primatista italiano all-time vanta la miglior misura mondiale dell’anno, forte del 22.50 realizzato all’aperto durante il raduno di preparazione in Sudafrica, mentre nelle varie competizioni disputate nella stagione invernale a livello indoor si è attestato stabilmente (in tre gare su quattro) nei pressi dei 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
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