Al Pegaso Meeting di Firenze, che si svolge allo Stadio Ridolfi, sono stati registrati diversi risultati significativi. Leonardo Fabbri ha iniziato bene, mentre Battocletti ha mantenuto una buona solidità. Casoni ha stabilito un record italiano nella categoria U20. La manifestazione internazionale di atletica si conferma un evento importante nel panorama sportivo, con prestazioni che attirano l’attenzione degli appassionati.

Il Pegaso Meeting, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica, non ha deluso le aspettative allo Stadio Ridolfi di Firenze. Leonardo Fabbri ha vinto letteralmente in casa, imponendosi nel getto del peso con una spallata da 21.43 metri piazzata all’ultimo tentativo, culmine di una serie in cui figurano un 21.17 un 21.00: un buon esordio nella stagione primaverile estiva per il Campione d’Europa, che ha preceduto Zane Weir (20.24) e Lorenzo Del Gatto (19.12). C’era grande attesa per Nadia Battocletti, che ha deciso di aprire la propria annata agonistica su pista all’aperto cimentandosi sui 1500 metri. L’argento olimpico e mondiale dei 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri apre con una buona spallata al Pegaso Meeting, Battocletti solida, Casoni firma un record italiano U20

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Battocletti, Fabbri, staffette giovani: è Firenze; Atletica, la presentazione del Pegaso Meeting con Battocletti e Fabbri; Pegaso Meeting, Firenze accende la sfida: da Battocletti a Fabbri, è parata di stelle al Ridolfi; Pegaso Meeting Firenze: Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri al via il 9 maggio.

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