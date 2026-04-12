Stamattina, su una piattaforma social, un ex presidente ha pubblicato un messaggio che descrive una nuova operazione militare nel Golfo. La mossa prevede il posizionamento di una flottiglia di navi da guerra in quella zona, con l’obiettivo di bloccare le rotte marittime e limitare le attività di Iran. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, sollevando interrogativi sulla possibilità di escalation nella regione.

Donald Trump ha condiviso stamattina sul proprio profilo Truth un contenuto che delinea una strategia di pressione economica estrema contro Teheran. L’ipotesi riguarda l’attuazione di un blocco navale nel Golfo Persico, una mossa pensata per colpire duramente gli interessi dell’Iran qualora i negoziati tra Washington e il governo iraniano non raggiungessero un accordo. L’aggiornamento arriva in un momento di massima frizione diplomatica. Alle 6:16 di questa domenica, le comunicazioni provenienti da Islamabad hanno confermato quanto già anticipato dal vice presidente JD Vance: le trattative con l’Iran sono ufficialmente fallite. La proposta di isolare marittimamente la regione non è solo uno scenario teorico, ma una possibile risposta politica alle mancate concessioni di Teheran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco navale nel Golfo: la mossa di Trump per soffocare l’Iran

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