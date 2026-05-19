Sant’Ilario arrestato 18enne | molestie agli operatori nel centro minori

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Sant’Ilario con l’accusa di aver molestato alcuni operatori in un centro minori della zona. Le azioni del giovane hanno portato alla decisione di alcuni membri del personale di lasciare il loro incarico, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze che hanno portato alle dimissioni. Le persone coinvolte sono operatori che lavorano quotidianamente nel centro, ma i loro nomi e ruoli precisi non sono stati resi noti.

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