Lentate sul Seveso la sindaca licenzia l’assessore | colpevole di essere andato alla manifestazione dell’Anpi

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lentate sul Seveso, la sindaca ha revocato l’incarico all’assessore dopo che quest’ultimo aveva partecipato a una manifestazione organizzata dall’Anpi. La decisione è stata comunicata poche ore dopo l’evento, con la sindaca che ha definito l’assessore “colpevole” di aver preso parte alla manifestazione. La vicenda ha suscitato reazioni tra i membri dell’amministrazione comunale e la cittadinanza.

Lentate sul Seveso, 5 maggio 2026 – Assessore alla manifestazione dell’Anpi, subito sfiduciato dalla sindaca. Caso politico a Lentate sul Seveso, dove la sindaca Laura Ferrari non ha avuto tentennamenti di fronte a quello che ha definito “un tradimento della fiducia” e ha ritirato le deleghe a Domenico Pansera, fino all’altro giorno assessore all’Istruzione e ancora oggi esponente del suo stesso partito (Forza Italia). Una decisione che la sindaca Ferrari definisce “sofferta ma inevitabile” per quello che ritiene un comportamento grave e anzi: “Se Pansera non si rende conto della gravità di quel che ha fatto, allora lui ha un grosso problema politico, se invece se ne rende conto e lo ha fatto deliberatamente, allora è anche peggio”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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