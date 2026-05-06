Lentate sul Seveso la sindaca licenzia l’assessore | colpevole di essere andato alla manifestazione dell’Anpi

A Lentate sul Seveso, la sindaca ha revocato l’incarico all’assessore dopo che quest’ultimo aveva partecipato a una manifestazione organizzata dall’Anpi. La decisione è stata comunicata poche ore dopo l’evento, con la sindaca che ha definito l’assessore “colpevole” di aver preso parte alla manifestazione. La vicenda ha suscitato reazioni tra i membri dell’amministrazione comunale e la cittadinanza.

Lentate sul Seveso, 5 maggio 2026 – Assessore alla manifestazione dell’Anpi, subito sfiduciato dalla sindaca. Caso politico a Lentate sul Seveso, dove la sindaca Laura Ferrari non ha avuto tentennamenti di fronte a quello che ha definito “un tradimento della fiducia” e ha ritirato le deleghe a Domenico Pansera, fino all’altro giorno assessore all’Istruzione e ancora oggi esponente del suo stesso partito (Forza Italia). Una decisione che la sindaca Ferrari definisce “sofferta ma inevitabile” per quello che ritiene un comportamento grave e anzi: “Se Pansera non si rende conto della gravità di quel che ha fatto, allora lui ha un grosso problema politico, se invece se ne rende conto e lo ha fatto deliberatamente, allora è anche peggio”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lentate sul Seveso, la sindaca licenzia l’assessore: “colpevole” di essere andato alla manifestazione dell’Anpi Notizie correlate Leggi anche: Valguarnera: Sindaca revoca l’assessore, crisi in vista delle elezioni e corsa alla successione. Leggi anche: «Mio marito se ne è andato dopo 25 anni senza un perché». Non sempre c’è un colpevole: anche una crisi personale può portare alla rottura improvvisa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Lentate il sindaco silura un assessore di Forza Italia; Lentate sul Seveso, la sindaca licenzia l’assessore: colpevole di essere andato alla manifestazione dell’Anpi; Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione Milano; Schianto tra auto e moto, 21enne finisce in ospedale. Lentate sul Seveso, la sindaca licenzia l’assessore: colpevole di essere andato alla manifestazione dell’AnpiLa prima cittadina Laura Ferrari ritira le deleghe a Domenico Pansera, di Forza Italia come lei: Tradita nella fiducia. L’ex esponente della giunta è rimasto in piazza mentre l’associazione partigia ... msn.com Lombardia, l’assessore di Forza Italia alla cerimonia del 25 aprile e il sindaco di Forza Italia lo cacciaIl sindaco Laura Ferrari revoca l'incarico all'assessore Pansera dopo la partecipazione alla cerimonia Anpi del 25 Aprile. Quarto cambio in giunta. comozero.it ***^^^^^COUNTRY NIGHT@LA CANTINA di Lentate sul Seveso^^^^^*** - facebook.com facebook