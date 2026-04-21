Un fantasma si aggira per il mondo diverso da quello che fu enunciato da Marx per l’ Europa

Nella lingua italiana esiste l’espressione Tempo Sospeso che può assumere diversi significati. Tra essi c’è anche la definizione di alcuni balli, come il tango e altri del genere. Nel loro novero quello che serve a sostenere l’impostazione di questa nota, è, probabilmente, proprio la sua interpretazione autentica, ovvero ansia, in casi estremi angoscia. Un rapido riassunto di quanto sta accadendo può aiutare a interpretare e collocare sotto la giusta luce l’affermazione appena fatta e quindi individuare chi o quale situazione sia il fantasma che si sta aggirando per il mondo. C’è qualcuno che pretende di essere considerato il deus ex machina di quanto di deplorevole sta accadendo in Medioriente e non solo la.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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