Un giornalista inglese commenta la presenza di un “fantasma” in Occidente, definendolo l’“imbecille antimperialista”. Durante un’intervista, spiega che alcune persone sono così immerse nel relativismo morale che non riescono a criticare un regime islamico. La conversazione si concentra sulla percezione di questa figura e sul modo in cui viene vista nel contesto occidentale.

“Per gli antimperialisti le vite iraniane contano solo se vittime di guerra. Alle marce contro Teheran non ho visto una sola kefiah”, dice l'autore di “Vibe shift”, rivolta contro il wokismo Pacifisti atomici. Il megatone all'Iran come terapia per una regione in fiamme Israele, capro espiatorio. Brendan O'Neill: “C'è una brama folle di incolpare gli ebrei per tutto” “Queste persone sono così perse nel labirinto del proprio relativismo morale che non riescono a criticare un regime islamico. Sono così ubriache di antioccidentalismo che il primo calcolo che fanno quando un popolo si ribella è: ‘Questo aiuterà o danneggerà l’America?’”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Un fantasma si aggira in occidente: l’imbecille antimperialista”. Intervista al giornalista inglese Brendan O’Neill

Articoli correlati

Cresce la ‘flotta fantasma’ con cui Mosca aggira le sanzioni: tre navi al largo della Sardegna a radar spenti per non farsi intercettareLa chiamano ‘flotta fantasma’, ma va detto che le navi russe sono sempre più presenti nei mari italiani e non solo.

Il trionfo si addice al cast diretto da Livermore nel capolavoro di O’NeillUna nota scrittrice ha detto che una poesia va messa “a riposo” per nove mesi: se riletta dopo quel periodo di “gestazione” funziona ancora, allora...

Contenuti e approfondimenti su Un fantasma si aggira in occidente...

Un fantasma si aggira in occidente: l'imbecille antimperialista. Intervista al giornalista inglese Brendan O'NeillPer gli antimperialisti le vite iraniane contano solo se vittime di guerra. Alle marce contro Teheran non ho visto una sola kefiah, dice l'autore di Vibe shift, rivolta contro il wokismo ... ilfoglio.it

Rieccola. Un fantasma si aggira per il Pd: la fondazioneVia Sant’Andrea delle Fratte 16, sede del Partito democratico. È possibile parlare con qualcuno della fondazione? Alla reception strabuzzano gli occhi. Sì, dunque. La fondazione…, rispondono mentre ... huffingtonpost.it