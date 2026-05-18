Il sogno di Marco | l’ex studente apre il concerto di Vasco Rossi

Il 23 giugno prossimo, presso lo Stadio del Conero, si terrà il concerto di Vasco Rossi, con Marco Martellini sul palco di apertura. L’artista civitanovese, diplomato circa dieci anni fa al Liceo Musicale Rinaldini, ha avuto la possibilità di esibirsi davanti a un vasto pubblico, portando sul palco il suo talento. La notizia è stata annunciata oggi, e il cantante ha avuto modo di condividere questa esperienza con i suoi seguaci sui social.

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Ancona, 18 maggio 2026 – Un allievo d’eccezione del Liceo Musicale Rinaldini sul palco di Vasco: il cantautore civitanovese Marco Martellini, diplomatosi nella scuola dorica una decina di anni fa, aprirà il concerto del Blasco, il 23 giugno prossimo, allo Stadio del Conero. Martellini, infatti, ha vinto il Festival Zocca Paese della Musica, nella città natale di Vasco Rossi, “l’unico festival che offre la possibilità di aprire i concerti di Vasco Live 2026”. La finale è andata in scena sabato 16 maggio. "A volta i sogni diventano realtà”. Il giovane ha festeggiato la vittoria alla maniera della Gen Z, con un reel (video online) e una serie di “stories” (storie fatte di foto e brevi filmati) su Instagram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di Marco: l’ex studente apre il concerto di Vasco Rossi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video De Paris à Marseille : Les monuments emblématiques du patrimoine français - Stéphane Bern - MG Sullo stesso argomento Leggi anche: "Un duetto con Vasco Rossi". Il sogno di Eddie Brock Il sogno segreto di Eddie Brock: "Un duetto con Vasco Rossi"Un frullatore mediatico ed emotivo che l'ha catapultato dal completo anonimato al palco di Sanremo. Il sogno di Marco: l’ex studente apre il concerto di Vasco RossiIl cantautore, che ha frequentato il Rinaldini, ha vinto il Festival di Zocca, città natale del Blasco. Grazie per questa immensa possibilità, per ora devo ancora riprendermi ... ilrestodelcarlino.it Vasco Rossi e il sogno di un altro Modena Park per i 50 anni di carriera: Ma non chiedetemi di rifarlo, vorrei una festa con 500mila persone in più giorni. Manca il localeC’è stato un giorno in cui un parco di Modena è riuscito a contenere più persone di quante la abitino. Quel giorno è stato il 1° luglio 2017 quando al Parco Enzo Ferrari si tenne il maxi-concerto per ... corrieredibologna.corriere.it