L’elenco degli orrori di Al Buti | In Libia la tortura è un sistema

Un rapporto della Corte penale internazionale descrive con chiarezza il sistema di tortura in Libia, definendolo come una pratica diffusa e strutturata. Le note forniscono dettagli sugli abusi e le violazioni dei diritti umani, sottolineando come le autorità locali abbiano adottato metodi sistematici di tortura. La documentazione include testimonianze e prove raccolte sul campo, evidenziando gli episodi più gravi e le modalità utilizzate. Chi legge deve essere consapevole della brutalità descritta e può interrompere la consultazione in qualsiasi momento.

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