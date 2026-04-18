Roma tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito | 41bis è tortura Ferito un funzionario di polizia

A Roma, circa un centinaio di anarchici ha iniziato un corteo partendo dal quartiere di San Lorenzo verso il Pigneto. Durante la manifestazione, si sono verificati scontri con le forze dell’ordine e un funzionario di polizia è rimasto ferito. I manifestanti hanno esposto cartelli e striscioni con slogan contro il regime di 41bis, definendolo tortura. La protesta si è svolta in un contesto di tensione tra i partecipanti e le forze di sicurezza.

Un centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza dell’Immacolata per la manifestazione “Al fianco di Alfredo contro 41bis ed ergastolo ostativo”. Il presidio è stato organizzato dai collettivi, senza preavviso alle autorità di Polizia, per protestare contro il regime di carcere duro per Alfredo Cospito. L’anarchico insurrezionalista è in carcere dal 2014 per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l’attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo). Dopo circa un’ora di manifestazione e interventi al megafono i manifestanti sono partiti in corteo in Via degli Apuli in direzione Pigneto.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di polizia Notizie correlate Roma, anarchici in corteo per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”Un centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. Il mistero del casolare esploso a Roma, morti due anarchici del gruppo di Alfredo Cospito: a cosa doveva servire l’ordigno“Il fatto che due anarchici maneggiassero una bomba alla vigilia del voto referendario lascia molto perplessi, preoccupa molto”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verso la proroga del 41 bis per Cospito: torna alta la tensione tra Stato e galassia anarchica; Inchiesta sul fronte anarchico: le minacce durante il corteo alla Spezia; Gli anarchici preparano l'azione. Pronti i cortei in nome di Cospito; Manifestarono per Cospito mettendo a ferro e fuoco Torino, condannati diciotto anarchici. Roma, anarchici in corteo per Alfredo Cospito: 41bis è torturaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza ... lapresse.it Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa per il lancio di una bottigliaSit-in dei militanti della galassia anarchica a Roma, nel quartiere San Lorenzo. «Siamo qui per ricordare Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis da quattro anni», hanno scandito ... leggo.it Diciotto condanne hanno chiuso a Torino il processo per i disordini e i danni che si ebbero nel centro storico della città del marzo del 2023 durante un corteo di anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito, che in quel periodo stava sostenendo uno sciopero de facebook Si va verso la proroga della sottoposizione dell'anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis, ovvero il carcere duro. Lo si apprende da fonti di via Arenula, secondo cui al momento non sarebbe stata ancora formalizzata alcuna decisione. #ANSA x.com