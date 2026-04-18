Roma tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito | 41bis è tortura Ferito un funzionario di polizia

Da lapresse.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, circa un centinaio di anarchici ha iniziato un corteo partendo dal quartiere di San Lorenzo verso il Pigneto. Durante la manifestazione, si sono verificati scontri con le forze dell’ordine e un funzionario di polizia è rimasto ferito. I manifestanti hanno esposto cartelli e striscioni con slogan contro il regime di 41bis, definendolo tortura. La protesta si è svolta in un contesto di tensione tra i partecipanti e le forze di sicurezza.

Un centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza dell’Immacolata per la manifestazione “Al fianco di Alfredo contro 41bis ed ergastolo ostativo”. Il presidio è stato organizzato dai collettivi, senza preavviso alle autorità di Polizia, per protestare contro il regime di carcere duro per Alfredo Cospito. L’anarchico insurrezionalista è in carcere dal 2014 per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l’attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo). Dopo circa un’ora di manifestazione e interventi al megafono i manifestanti sono partiti in corteo in Via degli Apuli in direzione Pigneto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di polizia

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