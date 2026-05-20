Leghisti in fuga | Ravetto trasloca da Vannacci
Dopo anni di attività politica, una figura nota del panorama leghista ha deciso di cambiare sponda, lasciando il gruppo di un collega con cui aveva condiviso diverse battaglie. La decisione è arrivata in un momento di tensione tra i due e ha suscitato reazioni tra i sostenitori e i membri dell’assemblea. La protagonista di questa uscita ha dichiarato di apprezzare il potere e di aver preso questa scelta nel rispetto del proprio percorso. La vicenda si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno del partito.
«Mi piace il potere», aveva ammesso qualche anno fa a Un giorno da pecora Laura Ravetto. Politica di lungo corso, si è mossa nei suoi 20 anni da parlamentare con scioltezza tra i partiti di destra. Con una eccezionale capacità di capire dove tira il vento. Per questo ieri i leghisti hanno reagito con malcelato nervosismo alla notizia che la deputata di Cuneo sarebbe passata armi e bagagli a Futuro Nazionale. Solo 6 anni fa erano stati loro ad accoglierla, quando il berlusconismo era in fase calante e il salvinismo in espansione. Ravetto ci aveva visto giusto e ora che lascia la Lega per la nuova formazione dell’ex generale Vannacci (data intorno al 4% dai sondaggi) a via Bellerio toccano ferro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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