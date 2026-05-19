ravetto molla salvini e abbraccia vannacci

In un movimento che ha sorpreso alcuni osservatori, Laura Ravetto ha deciso di lasciare la Lega di Matteo Salvini per aderire al nuovo progetto di Futuro Nazionale, guidato dal generale Roberto Vannacci. La politica si sta muovendo in modo deciso, con il passaggio di una figura nota del partito di centrodestra a una formazione emergente. La scelta di Ravetto rappresenta un cambiamento nel panorama politico e ha suscitato reazioni tra i sostenitori e gli analisti.

E’ strappo nella Lega.Laura Ravettofa le valigie e si trasferiscedalla Legadi Matteo Salvini alneo Futuro Nazionaledel generale Roberto Vannacci. La responsabile del dipartimento Pari opportunità del Carroccio è di fatto la prima big del partito del vicepremier a passare con l’ex parà. Già nei prossimi giorni, come assicurano dallo stesso Fnv, la deputata si mostrerà nella nuova veste salendo sul palco di uno dei comizi vannacciani, per sancire pubblicamente il passaggio e alimentando di conseguenza l’agitazione della destra sovranista. Ma Ravetto, per dirla con il generale, è una veterana del Palazzo. Con alle spallecinque legislature, parlamentare dal 2006, è rimasta in casa Forza Italia fino alla rottura che la fece trasferire alla Lega, nel 2020, fino alla ricandidatura a Montecitorio, sottoAlberto da Giussano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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