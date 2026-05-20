Leggero soffice e con quel movimento naturale che fa subito bella stagione Non a caso tante star lo hanno già scelto come taglio preferito
Con l’arrivo della stagione calda, molte persone sentono il desiderio di cambiare look, spesso optando per un taglio leggero e facile da gestire. La scelta del taglio si accompagna a un movimento naturale che richiama immediatamente l’estate. Questa tendenza interessa anche le celebrity, che già adottano acconciature più fresche e pratiche. La voglia di alleggerire i capelli si accompagna a un desiderio di sentirsi più a proprio agio con l’arrivo del caldo.
C on la bella stagione torna sempre la voglia di darci un taglio, soprattutto per alleggerire la testa e prepararsi al caldo. Per chi cerca un’idea fresca, la tendenza assoluta del momento si chiama Cloud Cut. È un taglio che, come dice il nome stesso, si ispira alla leggerezza delle nuvole. Lasciamo andare i caschetti geometrici, le linee nette e le simmetrie perfette che abbiamo visto ovunque negli ultimi tempi. Questo stile punta tutto su un effetto soffice, spettinato il giusto e incredibilmente naturale, perfetto per chi vuole rinnovarsi senza stravolgere la propria chioma. I tagli di capelli del 2026. guarda le foto Le caratteristiche del Cloud Cut per un volume leggero. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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