Il Milan ha scelto Gabriel Jesus come nuovo attaccante per la prossima stagione. L’allenatore ha deciso di affidarsi al calciatore brasiliano, considerato il rinforzo principale per il reparto offensivo. Il mercato rossonero si sta avvicinando alla fase conclusiva, con questa operazione che sembra ormai definita. La società sta lavorando per formalizzare l’accordo e presentare il nuovo numero 9 ai tifosi.

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© Calcionews24.com - Gabriel Jesus Milan, è lui il preferito di Allegri: i rossoneri hanno scelto il nuovo numero 9 per la prossima stagione

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