Il mullet di Angelina è il taglio di stagione Le star che l’hanno lanciato

Il mullet è diventato il taglio di stagione, con diverse star che lo hanno portato sulle copertine e sui social. Tra queste, Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno sulla scena musicale, con un tour previsto per questa estate. La cantante ha condiviso sui propri canali immagini che mostrano il nuovo stile, attirando l’attenzione dei fan e dei media.

Il ritorno sulle scene – alla grande – di Angelina Mango, che questa estate farà un tour nei teatri d’Italia ( Nina canta nei teatri ) ha segnato anche un cambiamento di look e un ritorno di un grande protagonista di tendenza capelli di qualche tempo fa, oggi riproposto non solo dalla cantante ma anche da molte star maschili, da Jacob Elordi a Connor Storrie e Paul Mescal: il mullet. Il mullet, sfilato, spettinato, si conferma il taglio di capelli protagonista anche del 2026, evolvendosi in varianti più soft e moderne, punk o romantiche. Angelina ha voluto scombinare il suo taglio lungo e liscio con scalature ribelli e indisciplinate, postando scatti delle sue ultime esibizioni live, compresa quella a Milano insieme a Madame. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il mullet di Angelina è il taglio di stagione. Le star che l’hanno lanciato Articoli correlati Leggi anche: Il mullet è il taglio per lui del 2026? Angelina Mango rompe il silenzio sui problemi che l’hanno allontanata dalle sceneC’è un momento, nella carriera di un artista, in cui il silenzio pesa più di mille parole.