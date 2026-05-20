Legalità e trasparenza protocollo d' intesa tra il Consorzio di Bacino e l' associazione Libera

Domani mattina, presso la sede del Consorzio di Bonifica in via Roma a Caserta, si terrà la firma di un Protocollo d’Intesa tra il Consorzio e l’associazione Libera. L’accordo, previsto per le 11, mira a promuovere iniziative che rafforzino la cultura della legalità e della trasparenza all’interno del territorio. La firma avviene in un momento in cui si rafforzano le collaborazioni tra enti pubblici e associazioni del settore, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su questi temi.

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