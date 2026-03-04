Appalti pubblici Rimini firma il Protocollo d’intesa coi sindacati per lavoro di qualità trasparenza e legalità

A Rimini è stato firmato un protocollo d'intesa tra le autorità locali e i sindacati, con l'obiettivo di migliorare gli appalti pubblici. L'accordo prevede regole più rigorose per assicurare trasparenza, legalità e qualità del lavoro. Si tratta di uno dei primi interventi a livello nazionale che stabilisce vincoli chiari per la gestione della spesa pubblica nel settore.

Tutele significative e aggiuntive per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici sul territorio comunale. Il Comune di Rimini, CGIL di Rimini, CISL Romagna e UIL di Rimini hanno sottoscritto oggi, mercoledì 4 marzo 2026, presso la Residenza Municipale, un Protocollo d'intesa per la qualità, la legalità e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori negli appalti e nelle concessioni di lavori e servizi e negli appalti di forniture del Comune di Rimini.

