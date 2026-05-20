Lega Trieste la Rabaccio nomina i nuovi responsabili del partito

La Lega a Trieste ha annunciato la nomina dei nuovi responsabili del partito. Sono stati scelti due figure che avranno il compito di guidare il movimento locale e coordinare le attività sul territorio. La comunicazione ufficiale riguarda anche le modalità di gestione dei nuovi iscritti nella città, con indicazioni su come si procederà per integrare i nuovi membri nel partito. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del partito stesso.

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