Pamela Rabaccio è la nuova segretaria provinciale della Lega

Pamela Rabaccio è stata nominata nuova segretaria provinciale della Lega, dopo aver ricoperto il ruolo di vice segretaria. La nomina è arrivata in seguito alle dimissioni del precedente segretario, il sindaco di Muggia. Rabaccio ha svolto l’incarico di vice segretaria sotto la guida del suo predecessore e ora assume la guida dell’organizzazione a livello provinciale. La decisione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale del partito.

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