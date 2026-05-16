Pamela Rabaccio è la nuova segretaria provinciale della Lega
Pamela Rabaccio è stata nominata nuova segretaria provinciale della Lega, dopo aver ricoperto il ruolo di vice segretaria. La nomina è arrivata in seguito alle dimissioni del precedente segretario, il sindaco di Muggia. Rabaccio ha svolto l’incarico di vice segretaria sotto la guida del suo predecessore e ora assume la guida dell’organizzazione a livello provinciale. La decisione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale del partito.
, dopo aver ricoperto la carica di vice del segretario uscente, il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Rabaccio ha ottenuto la carica staccando di parecchi voti l’altro candidato, il consigliere comunale Ivo Gherbassi. Il risultato delle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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