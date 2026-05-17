Nelle recenti elezioni della Lega a Trieste, Pamela Rabaccio ha ottenuto la vittoria e assumerà il ruolo di segretaria del partito. Ha superato Ivo Gherbassi nella competizione. La nomina segna un cambiamento nella leadership del partito locale. Restano da capire come questa scelta influenzerà le politiche sulla gestione del territorio, in particolare nella zona della dorsale carsica. La nuova segretaria è chiamata a definire le strategie future del partito in regione.

? Punti chiave Chi è la nuova segretaria che ha superato Ivo Gherbassi?. Come cambierà la gestione del territorio con la nuova dorsale carsica?. Quali sono i cinque pilastri del programma di Pamela Rabaccio?. Perché la nuova guida punta tutto sul coinvolgimento dei giovani?.? In Breve Rabaccio ha ottenuto 42 voti superando Ivo Gherbassi che ne ha presi 28.. Partecipano al vertice Massimiliano Fedriga, Anna Cisint, Marco Dreosto e Pierpaolo Roberti.. Il nuovo direttivo provinciale include sei membri eletti su otto candidati disponibili.. Il piano prevede la creazione di una nuova sezione denominata dorsale carsica.. Pamela Rabaccio ha ottenuto 42 voti durante il congresso provinciale della Lega, superando il candidato Ivo Gherbassi che ha riscosso 28 preferenze per la guida del partito nella provincia di Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega Trieste: Pamela Rabaccio vince le elezioni e guida il partito

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Pamela Rabaccio è la nuova segretaria provinciale della Lega, dopo aver ricoperto la carica di vice del segretario uscente, il sindaco di Muggia Paolo Polidori.

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