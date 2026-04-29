Serie C da record mai così tanti spettatori | oltre 3 milioni di presenze complessive
La stagione regolare di Serie C si è chiusa con un record di presenze complessive, superando i 3 milioni di spettatori. Rispetto all'anno precedente, le presenze sono aumentate di circa 200 mila unità, segnando un incremento rispetto alla stagione precedente. I dati ufficiali evidenziano una crescita significativa di pubblico durante tutto il campionato, confermando un interesse crescente per la categoria.
La stagione regolare appena conclusasi ha registrato 200 mila unità in più rispetto allo scorso campionato. Rilevanti anche gli ascolti televisivi stagionali con 50 milioni i contatti unici totali registrati su Sky e NOW.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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