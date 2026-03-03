Mille Edicola | l’edicola diventa hub culturale a Milano

Una storica edicola di Milano, situata in Via Giuseppe Ripamonti 2 nel cuore di Porta Romana, cambia volto e diventa Mille Edicola, un nuovo spazio che combina vendita di quotidiani e riviste con attività culturali. La trasformazione avviene in un edificio che ha sempre fatto parte del quartiere, mantenendo l’aspetto originale ma integrando elementi moderni. La nuova funzione mira a creare un punto di incontro tra cittadini e cultura.

Una storica edicola di Milano, situata in Via Giuseppe Ripamonti 2 nel cuore di Porta Romana, si trasforma radicalmente assumendo l'identità di Mille Edicola. Questo nuovo progetto non abbandona la funzione primaria della vendita di giornali, ma la rielabora in chiave contemporanea, creando un hub dove la comunicazione, la cultura e gli eventi si incontrano. La trasformazione avviene mantenendo intatta la vocazione editoriale, ma ampliando lo spazio fisico per accogliere presentazioni, mostre e incontri con giornalisti e content creator. La posizione strategica dell'edicola, tra Viale Bligny e Viale Beatrice d'Este, la colloca in una zona densamente popolata da professionisti e studenti internazionali, un pubblico che richiede un'offerta culturale di alto profilo.