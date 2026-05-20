L' eco-ansia | esperti a confronto sul benessere psichico e crisi climatica

Sabato 23 maggio, nella Sala Campostrino di Forlì, si terrà un evento pubblico dedicato alla relazione tra la crisi climatica e la salute mentale. L'incontro vedrà la partecipazione di esperti che discuteranno delle ripercussioni psicologiche legate all'ansia da eco-ansia. Tra i relatori ci sarà anche un medico specializzato nel settore. La giornata si inserisce in un momento di crescente attenzione verso le conseguenze psicologiche della crisi ambientale e delle sue implicazioni sulla vita quotidiana.

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