È iniziata a Roma la sedicesima edizione di Ecofuturo Festival, che si svolge fino al 16 maggio presso la Città dell’Altra Economia. La manifestazione, dedicata ai temi della crisi climatica, della transizione energetica e dei costi dell’energia, vede la partecipazione di diversi protagonisti del settore. Durante l’evento si tengono incontri e dibattiti per affrontare questioni legate alla sostenibilità e alle sfide ambientali attuali. La kermesse si svolge in un contesto di crescente attenzione pubblica verso queste tematiche.

Ha preso il via tra i padiglioni della Città dell’Altra Economia di Roma la 16esima edizione di Ecofuturo Festival, in corso fino al 16 maggio. L’evento ha l’obiettivo di creare uno spazio di confronto concreto sulle soluzioni già disponibili per affrontare crisi climatica, costi energetici e riconversione economica del Paese. La giornata inaugurale del 13 maggio si è aperta con il confronto Italia rinnovabile contro la povertà energetica, durante il quale la leader del Pd, Elly Schlein, quello dei Verdi, Angelo Bonelli, e il senatore M5s Stefano Patuanelli hanno espresso sostegno alle proposte avanzate da Ecofuturo per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, ridurre il costo dell’energia e garantire benefici diretti ai territori che ospitano impianti energetici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecofuturo Festival tra crisi climatica, transizione e costi energetici: il confronto con Schlein, Bonelli e Patuanelli

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ECOFUTURO FESTIVAL 2026 13 e 14 Maggio

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