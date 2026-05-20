Lecito che i Dirigenti assegnino le ferie d’ufficio ai precari? Oggi udienza in Cassazione | attesa la decisione nelle prossime settimane
Oggi si è tenuta davanti alla Corte di Cassazione un’udienza pubblica riguardante il diritto dei docenti precari di monetizzare le ferie d’ufficio assegnate durante le sospensioni delle lezioni per le festività di Natale e Pasqua. La questione riguarda se sia legittimo che i dirigenti scolastici decidano di assegnare ferie d’ufficio ai precari in questi periodi, sollevando un dibattito ancora senza una decisione definitiva. La Corte si pronuncerà nelle prossime settimane, portando a una possibile pronuncia sul tema.
Si è svolta oggi davanti alla Corte di Cassazione l’udienza pubblica sul diritto alla monetizzazione delle ferie assegnate d’ufficio ai docenti precari durante le sospensioni delle lezioni per Natale e Pasqua. La decisione della Suprema Corte è attesa nelle prossime settimane e potrebbe incidere sul contenzioso aperto da migliaia di supplenti con contratto fino al 30 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Secondo alcuni amici si può sostenere una causa solo se è fatta tutti da buoni, bravi, biondi e belli e mmacolati. È una posizione da imbecilli e anche per questo sto scrivendo wrong jews. Qui parliamo di uno che le mani se le è sporcate parecchio (con otti x.com
?COMUNICATO UFFICIALE? Ad una bellissima storia sportiva che da rilevante lustro al lavoro svolto nel settore giovanile della nostra Società negli ultimi dieci anni, ahinoi, se ne accompagna un'altra che racconta purtroppo di una discriminazione sportiva facebook