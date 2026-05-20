Lecito che i Dirigenti assegnino le ferie d’ufficio ai precari? Oggi udienza in Cassazione | attesa la decisione nelle prossime settimane

Oggi si è tenuta davanti alla Corte di Cassazione un’udienza pubblica riguardante il diritto dei docenti precari di monetizzare le ferie d’ufficio assegnate durante le sospensioni delle lezioni per le festività di Natale e Pasqua. La questione riguarda se sia legittimo che i dirigenti scolastici decidano di assegnare ferie d’ufficio ai precari in questi periodi, sollevando un dibattito ancora senza una decisione definitiva. La Corte si pronuncerà nelle prossime settimane, portando a una possibile pronuncia sul tema.

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