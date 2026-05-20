Lecito che i Dirigenti assegnino le ferie d’ufficio ai precari? Oggi udienza in Cassazione | attesa la decisione nelle prossime settimane

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è tenuta davanti alla Corte di Cassazione un’udienza pubblica riguardante il diritto dei docenti precari di monetizzare le ferie d’ufficio assegnate durante le sospensioni delle lezioni per le festività di Natale e Pasqua. La questione riguarda se sia legittimo che i dirigenti scolastici decidano di assegnare ferie d’ufficio ai precari in questi periodi, sollevando un dibattito ancora senza una decisione definitiva. La Corte si pronuncerà nelle prossime settimane, portando a una possibile pronuncia sul tema.

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Si è svolta oggi davanti alla Corte di Cassazione l’udienza pubblica sul diritto alla monetizzazione delle ferie assegnate d’ufficio ai docenti precari durante le sospensioni delle lezioni per Natale e Pasqua. La decisione della Suprema Corte è attesa nelle prossime settimane e potrebbe incidere sul contenzioso aperto da migliaia di supplenti con contratto fino al 30 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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