A Lecco, lungo via Turbada, sono stati demoliti i vecchi edifici degli anni Sessanta per far spazio a una nuova housing pubblica. È in fase di completamento la costruzione di una casa-clima che prevede 30 nuovi alloggi gestiti dall’Aler. L’intervento mira a migliorare le condizioni abitative e a ridurre i consumi energetici, con un impatto diretto sulle bollette delle famiglie assegnatarie. La realizzazione di questa struttura rappresenta un aggiornamento importante per l’area residenziale.

? Punti chiave Come influirà il risparmio energetico sulle bollette delle famiglie assegnatarie?. Perché sono stati demoliti i vecchi edifici degli anni Sessanta?. Quali tecnologie bioedili rendono questo progetto un modello per la provincia?. Come cambierà il volto del quartiere con questa rigenerazione urbana?.? In Breve Investimento di 5,6 milioni di euro tramite fondo complementare al Pnrr.. Sostituzione di tre vecchi edifici degradati costruiti negli anni Sessanta.. Corrado Zambelli, presidente Aler, sottolinea la collaborazione con Regione Lombardia.. Riduzione bollette garantita da bioedilizia e tecnologie per casa-clima.. L’assessore... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco, via Turbada: nasce la casa-clima con 30 nuovi alloggi Aler

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