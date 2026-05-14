Lecco pronte le nuove case Aler di via Turbada che abbattono le bollette del 90%

A Lecco, sono pronte le nuove abitazioni gestite da Aler in via Turbada, con un risparmio energetico stimato del 90%. Dopo quattro anni dall'inizio delle procedure di gara, le case nel quartiere di Belledo sono state completate e consegnate. La realizzazione riguarda un complesso di edilizia residenziale pubblica che sostituisce le vecchie strutture. La consegna delle nuove abitazioni segna il termine di un intervento iniziato nel 2019.

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