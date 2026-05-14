Lecco pronte le nuove case Aler di via Turbada che abbattono le bollette del 90%
A Lecco, sono pronte le nuove abitazioni gestite da Aler in via Turbada, con un risparmio energetico stimato del 90%. Dopo quattro anni dall'inizio delle procedure di gara, le case nel quartiere di Belledo sono state completate e consegnate. La realizzazione riguarda un complesso di edilizia residenziale pubblica che sostituisce le vecchie strutture. La consegna delle nuove abitazioni segna il termine di un intervento iniziato nel 2019.
Quattro anni dopo l'avvio delle prime procedure di gara, il quartiere lecchese di Belledo si riprende le sue case. Mercoledì 20 maggio Aler Bergamo-Lecco-Sondrio inaugurerà il nuovo complesso residenziale di via Turbada ai civici 12, 18 e 24: tre palazzine demolite e ricostruite integralmente.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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