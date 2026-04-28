Fabbrica Design Week 2026 | 110.000 presenze per un’edizione da record tra design e musica elettronica

La terza edizione della Fabbrica Design Week si è conclusa con oltre 110.000 visitatori, un dato record per l’evento che si è svolto dal 21 al 26 aprile alla Fabbrica del Vapore. La manifestazione ha combinato esposizioni di design con musica elettronica, attirando pubblico da diverse regioni. La settimana ha visto un’intensa attività di esposizioni, installazioni e spettacoli, confermando il ruolo centrale dell’evento nel calendario del Fuorisalone di Milano.

Si chiude con numeri straordinari la terza edizione della Fabbrica Design Week, che dal 21 al 26 aprile ha trasformato la Fabbrica del Vapore in uno degli epicentri più vivaci del Fuorisalone milanese. Con oltre 110.000 presenze registrate nell’arco della settimana, l’evento conferma la sua crescita e il suo ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale della design week. Un flusso continuo di visitatori ha animato gli spazi espositivi fin dalle prime ore del mattino, con mostre aperte fino a tarda sera e picchi di oltre 10.000 persone contemporaneamente durante le performance musicali degli headliner. Un format che unisce design e club culture.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Fabbrica Design Week 2026: 110.000 presenze per un’edizione da record tra design e musica elettronica Notizie correlate Leggi anche: Design Week, musica elettronica e mostre alla Fabbrica del Vapore di Milano Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fabbrica Design Week 2026; Milano Design Week. Martedì 21 aprile l'assessore Sacchi alla presentazione di Fabbrica Design Week; Fabbrica del Vapore - Fuorisalone 2026, gli eventi di giovedì 23 aprile | Living; Questa ex fabbrica in Via Padova si può visitare per la prima volta durante il Fuorisalone. FABBRICA DESIGN WEEK – TERZA EDIZIONE DA RECORD CON 110.000 PRESENZE DAL 21 AL 26 APRILE ALLA FABBRICA DEL VAPORE(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2026 – Si chiude con un successo straordinario la terza edizione di Fabbrica Design Week, la manifestazione che dal 21 al 26 aprile ha trasformato gli spazi dell ... mi-lorenteggio.com Fabbrica Design Week: mostre e festival musicale gratuito - Milano Design Week 2026Da martedì 21 a domenica 26 aprile 2026 la Fabbrica del Vapore di Milano (via Procaccini 4) ospita, in occasione del Fuorisalone 2026, la terza edizione di Fabbrica Design Week, evento che si articola ... mentelocale.it Durante l’ultima serata evento della Milano Design Week, la Fabbrica del Vapore si è riempita di idee e momenti di scoperta, in un’atmosfera viva e condivisa Ospite speciale della serata, l’intero team dello studio Simone Micheli Architectural Hero, riunito p - facebook.com facebook Alla via la terza edizione di Fabbrica Design Week. Lele Sacchi: «La pausa ideale per tutti i visitatori del Fuorisalone, senza etichette» #Milano #Design x.com