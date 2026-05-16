Taglio del nastro per Leccearredo 2026 | un inizio da record alla presenza delle istituzioni

Ieri pomeriggio si è aperta ufficialmente la 38esima edizione di LecceArredo 2026, con il taglio del nastro che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali. Tra gli organizzatori dell’evento figurano Maurizio e Mauro Nardelli, mentre tra gli ospiti istituzionali presenti c’erano la sindaca di Lecce, il presidente della Provincia e un assessore comunale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, segnando un inizio che ha registrato numeri record rispetto alle precedenti edizioni.

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