Taglio del nastro per Leccearredo 2026 | un inizio da record alla presenza delle istituzioni

Da lecceprima.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio si è aperta ufficialmente la 38esima edizione di LecceArredo 2026, con il taglio del nastro che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali. Tra gli organizzatori dell’evento figurano Maurizio e Mauro Nardelli, mentre tra gli ospiti istituzionali presenti c’erano la sindaca di Lecce, il presidente della Provincia e un assessore comunale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, segnando un inizio che ha registrato numeri record rispetto alle precedenti edizioni.

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Si è svolto ieri pomeriggio il taglio del nastro di LecceArredo 2026, 38esima edizione, alla presenza di Maurizio e Mauro Nardelli, organizzatori della fiera, della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, del presidente della Provincia Fabio Tarantino, dell’assessore Gabriella Margiotta del comune. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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