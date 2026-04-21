Cinema e musica si incontrano a Mònde | il 30 maggio gli Asian Dub Foundation portano a Foggia il cine-concerto de L’odio

Il 30 maggio a Foggia si svolgerà un evento speciale che unisce cinema e musica, con il cine-concerto dedicato al film “L’odio”. La serata è organizzata nell’ambito del festival che si terrà dal 28 al 31 maggio, coinvolgendo diverse iniziative tra proiezioni e spettacoli dal vivo. Gli Asian Dub Foundation, gruppo musicale noto per il loro stile, accompagneranno la proiezione del film, considerato un’opera che ha lasciato un segno nel suo genere.

Un film che ha segnato un’epoca, una band che ne condivide lo spirito. Alla nona edizione di “Mònde – Festa del cinema sui cammini” arriva uno degli eventi speciali più potenti e immersivi del programma: il cine-concerto dal vivo de “L’odio” di Mathieu Kassovitz, sonorizzato dagli Asian Dub Foundation, il celebre gruppo britannico di musica elettronica. La storia segue ventiquattro ore nella vita di tre giovani – Vinz, Saïd e Hubert – nei sobborghi parigini, tra tensioni sociali, rabbia e ricerca di futuro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Cinema e musica si incontrano a Mònde: il 30 maggio gli Asian Dub Foundation portano a Foggia il cine-concerto de “L’odio” Notizie correlate Gli Amici della Musica di Foggia portano al Teatro Giordano l'operetta ‘Cin-Ci-La’Prosegue con un appuntamento di straordinario fascino la 56esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia: martedì 3 marzo il... 'Mònde', la Festa del cinema dei Cammini porta a Foggia i registi di Los AngelesL'edizione 2026 del Festival è in programma dal 28 al 31 maggio e costruisce un ponte con 'la città degli angeli': uno scambio internazionale volto... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Cinema e musica si incontrano a Mònde: a Foggia arrivano gli Asian Dub Foundation. Asian Dub Foundation streamingTratto da un celebre dramma musicale indiano dello scrittore Rabindranath Tagore, questo film racconta le bizzarre avventure di un principe e del suo amico che, naufragati su un'isola da sogno, si ... mymovies.it Asian Dub Foundation: 'La musica innanzitutto'Era quasi diventato troppo comodo, per la stampa internazionale, inquadrare gli Asian Dub Foundation, uno dei primi gruppi a fondere le influenze più avanzate del rock e dell'elettronica moderne ... rockol.it