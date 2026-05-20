Le Shaggs | la band che non sapeva suonare e anticipò il punk

Da nonewsmagazine.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1969, tre sorelle di una piccola cittadina del New Hampshire si presentano in uno studio di registrazione senza alcuna esperienza musicale. La loro musica, considerata ingenua e dissonante, ha attirato l’attenzione di alcuni ascoltatori e critici. Nonostante le difficoltà tecniche, le loro registrazioni sono diventate un esempio di suoni spontanei e non convenzionali. La loro presenza nel mondo musicale ha suscitato discussioni sul valore dell’autenticità e sulla definizione di musica “giusta” o “sbagliata”.

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Nel 1969, tre sorelle di una piccola cittadina del New Hampshire entrarono in uno studio di registrazione senza saper suonare. Quello che ne uscì — dodici canzoni caotiche, fuori tempo, armonicamente anarchiche — avrebbe influenzato decenni di musica indipendente e conquistato l’ammirazione di Kurt Cobain. “Philosophy of the World” delle Shaggs è forse il disco più improbabilmente influente della storia del rock. Un disco registrato nell’isolamento, non nella libertà. Dorothy, Betty e Helen Wiggin non scelsero la musica: la musica fu scelta per loro. Il padre Austin, uomo dominante e ossessionato da una profezia della propria madre cartomante, era convinto che le sue figlie avrebbero fondato una band di successo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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