Perché è difficile far suonare una band straniera in Italia

Un post virale di una band metal tedesca ha richiamato l’attenzione sugli ostacoli burocratici che le band straniere incontrano per suonare in Italia. La discussione si concentra su procedure complesse, tempi lunghi e requisiti amministrativi che rendono difficile organizzare concerti con artisti stranieri. La questione riguarda specificamente le difficoltà riscontrate da gruppi provenienti dall’estero nel programmare esibizioni nel nostro paese.

Il post virale di una band metal tedesca ha fatto riparlare degli ostacoli burocratici, delle rigide norme di sicurezza e della mancanza di spazi adatti L’esperienza di controllare le date di un tour europeo di una band internazionale e accorgersi che non ce ne sono in Italia accomuna tutti gli appassionati di musica, e con una certa regolarità. Se i paesi del Nord Europa sono sempre presenti, così come la Germania e spesso anche la Francia, è normale che i tour non passino nemmeno per Milano o Bologna, che pure sarebbero città ben collegate rispetto al resto d’Europa, più comode per esempio di Roma. È una situazione che interessa sia le... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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