L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di chiudere le istruttorie avviate contro tre aziende che sviluppano chatbot basati sull'intelligenza artificiale, con una scadenza fissata entro aprile 2026. Le società coinvolte dovranno inserire avvisi nelle interfacce degli strumenti digitali per informare gli utenti sulle possibili risposte sbagliate fornite dai chatbot. Questa misura mira a migliorare la chiarezza sulle funzionalità di questi sistemi.

? Cosa sapere L'AGCM chiude le istruttorie contro DeepSeek, Mistral AI e Scaleup entro aprile 2026.. I fornitori dovranno inserire disclaimer sulle risposte errate nelle interfacce dei chatbot.. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso ufficialmente le tre istruttorie avviate tra aprile e giugno 2025 nei confronti di DeepSeek, Mistral AI e Scaleup, accettando i nuovi impegni per garantire la trasparenza sull’uso dei chatbot. La decisione pone fine ai procedimenti legati alla possibile violazione del Codice del consumo, che riguardavano la mancanza di informazioni chiare sul rischio di risposte errate o inventate fornite dai sistemi di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI: chatbot, nuovi impegni per la trasparenza sulle risposte errate

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