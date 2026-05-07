Aston Villa e Friburgo si sono qualificate per la finale di Europa League, che si giocherà a Istanbul. La squadra inglese ha battuto il Nottingham Forest nel derby di Londra, mentre i tedeschi hanno superato lo Sporting Braga dopo aver subito un gol iniziale. Entrambe le squadre sono riuscite a rimontare i risultati e a conquistare il passaggio del turno. La finale è prevista per la prossima settimana.

I Villans travolgono il Nottingham Forset nel derby di Londra, i tedeschi ribaltano il Braga BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Saranno Aston Villa e Friburgo a giocarsi la finalissima di Europa League a Istanbul, dopo aver rimontato rispettivamente il Nottingham Forest e lo Sporting Braga. Il derby inglese va dunque ai Villans, con Emery che centra la sesta finale nella seconda competizione più prestigiosa dopo un roboante 4-0: l'ha vinta quattro volte, tre col Siviglia e una col Villarreal. Il match vive subito su dei ritmi intensi, col Nottingham Forest che rinuncia a fare la partita e si chiude in trincea. Emery sembra conservativo con Lindelof a centrocampo, ma in realtà i suoi sono all'attacco sin dal via: Pau Torres e compagni sfiorano due volte il gol, decisivo l'ex City Ortega.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Aston Villa-Friburgo la finale di Europa League

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