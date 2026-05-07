Nella semifinale di Europa League, Aston Villa e Friburgo hanno ottenuto vittorie convincenti, assicurandosi un posto in finale. La squadra inglese ha battuto la squadra avversaria con un margine consistente, mentre i tedeschi hanno superato il loro turno grazie a un risultato favorevole. Unai Emery ha guidato l'Aston Villa alla quinta finale della sua carriera, mentre i tedeschi sono stati eliminati dopo le partite di andata e ritorno. Nottingham e Braga sono state eliminate nelle rispettive sfide.

Per i gol, ripassare il giovedì. Se le gare di ritorno delle due semifinali di ritorno di Champions hanno deluso le attese, perlomeno in fatto di realizzazioni, altrettanto non si può dire per l'Europa League che, per una volta, si prende la scena rispetto alla sorella decisamente più nobile e desiderata. Merito dell'Aston Villa che, sotto gli occhi del principe William, travolge 4-0 il Nottingham Forest (reti di Watkins, Buendia e doppietta di McGinn) e ribalta lo svantaggio dell'andata (0-1) regalandosi un posto in finale a Istanbul il prossimo 20 maggio. Per Unai Emery (che ha vinto il trofeo quattro volte sulle panchine di Siviglia e Villarreal e perso con l'Arsenal) sarà la sesta volta: il tecnico spagnolo avrà dunque la possibilità di ritoccare il proprio record.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aston Villa e Friburgo dilagano e si regalano la finale di Europa League: Nottingham e Braga ko

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