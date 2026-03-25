17 arresti per traffico di droga a Messina le immagini della maxi operazione | 100 militari in azioni

Nella città di Messina, i Carabinieri hanno condotto una vasta operazione che ha portato all’arresto di 17 persone coinvolte nel traffico e nello spaccio di droga. Durante le operazioni, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state eseguite numerose perquisizioni. Circa 100 militari sono stati impiegati nelle attività, documentate anche attraverso immagini delle operazioni.

È di 17 arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nella provincia di Messina. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti accusati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, minaccia e detenzione e porto di armi. L’operazione è stata effettuata in diverse località del territorio, coinvolgendo un centinaio di militari e sofisticati mezzi di supporto, a seguito di indagini avviate nel 2023 dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e poi trasmesse a Messina. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 17 arresti per traffico di droga a Messina, le immagini della maxi operazione: 100 militari in azioni Articoli correlati VIDEO | Traffico di droga, maxi operazione della Polizia con 100 agenti: 15 persone arrestateCustodie cautelari emesse dal Gip su richiesta della Dda: nel mirino un’associazione dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I dettagli dell'operazione Last Delivery, 7 arresti per traffico di droga ed esplosivi: 250 militari in azioneÈ di sette arresti e numerosi sequestri di droga ed esplosivi il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a 17 arresti per traffico di droga a... Temi più discussi: Traffico di droga tra Messina e la Tirrenica, 17 arresti; Messina, maxi operazione antidroga: 17 arresti. Coinvolti numerosi comuni della fascia tirrenica VIDEO; Colpo ai clan di Secondigliano, 11 arresti per droga; Spaccio di droga nel Messinese, 17 arresti. Maxi blitz antidroga tra Messina e Milazzo: 17 arresti, sgominata rete con affari da 1.000 euro al giornoIn data odierna, in varie località della provincia di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Dire ... strettoweb.com Traffico di droga tra Milazzo e la costa tirrenica: 17 arresti nell’operazione della DDAMESSINA - I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone, ritenute, a ... newsicilia.it IL FUTURO COACH DI ROMA "Messina o Banchi a chi la guida di Roma", titola La Prealpina, secondo cui la cordata di Paul Matiasic sarebbe in vantaggio per la corsa alla Capitale. - facebook.com facebook Gli stupefacenti viaggiavano tra Messina e la costa tirrenica. Smantellata rete di spaccio: in arresto 17 persone @TgrRai x.com