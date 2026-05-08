Maxi operazione contro la camorra | 26 arresti per traffico di droga a Napoli

Una vasta operazione antimafia si è conclusa con 26 persone arrestate a Napoli, tutte coinvolte nel traffico di droga. L’intervento è stato coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed è il risultato di indagini che hanno portato al sequestro di diverse sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nelle aree considerate punti di riferimento per il mercato clandestino.

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"> Operazione contro il traffico di droga: 26 arresti a Napoli Arresti coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia. La lotta al traffico di sostanze stupefacenti si intensifica a Napoli grazie all’operato dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Nei giorni scorsi, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Questo provvedimento ha portato all’arresto di 26 individui, di cui 18 sono stati condotti in carcere e 8 posti agli arresti domiciliari, sottoposti a braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Maxi operazione contro la camorra: 26 arresti per traffico di droga a Napoli. Notizie correlate Camorra, maxi operazione dei carabinieri contro i clan di Napoli: numerosi arrestiDalle prime luci dell’alba, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini... Scacco alla camorra, smantellato maxi traffico di droga: arrestate 26 personeI carabinieri hanno tratto in arresto 26 persone (di cui 18 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 8 a quella degli arresti domiciliari... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Narcotraffico legato alla Camorra, 26 arresti a Napoli; Maxi blitz contro la camorra del centro storico di Napoli: sequestrati beni per 5 milioni di euro; Napoli, blitz contro il traffico di stupefacenti: 26 arresti; Camorra, sequestro di beni per 5 milioni nel centro di Napoli. Narcotraffico legato alla Camorra, 26 arresti a NapoliNAPOLI - Maxi operazione dei Carabinieri nel napoletano contro il narcotraffico legato ai clan della camorra. Su delega della Procura Distrettuale di Napoli, i militari del Nucleo Investigativo di Cas ... laprovinciacr.it Sequestri di camorra per oltre 5 milioni di euroMaxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità organizzata nel centro storico di Napoli. La Squadra Mobile ha eseguito otto provvedimenti di sequestro preventivo per un valore complessiv ... ilfattovesuviano.it La Procura di Napoli ha disposto la discovery degli atti di inchiesta acquisiti dai Nas sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli. - facebook.com facebook #Napoli, se Antonio #Conte dovesse andarsene, e Maurizio #Sarri dovesse rimpiazzarlo, il #Napoli farà un mercato di colpi mirati: un vice #DiLorenzo, un difensore centrale (Mario #Gila), e il club azzurro potrebbe puntare su #Giovane come vice #Hojlund. x.com