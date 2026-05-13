Al Salone del Libro l’area self è sempre più ampia Ecco le novità di quest’anno

Al Salone del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, si nota un incremento degli spazi dedicati all’area self. Quest’anno sono stati ampliati gli spazi per i Collettivi e per i Self Comics, offrendo nuove opportunità di esposizione e partecipazione. La rassegna si prepara ad accogliere un numero maggiore di espositori e visitatori interessati a queste sezioni. Non sono ancora state annunciate modifiche alle altre aree dell’evento.

Manca poco al Salone del Libro che si terrà a Torino dal 14 al 18 maggio ed è sempre più ampia l’area self, ad esempio ci sono i nuovi spazi per i Collettivi e Self Comics. La responsabile del progetto Sara Speciani sottolinea che ogni anno l’asticella della qualità viene alzata, si tratta di un accompagnamento alla crescita degli autori che devono imparare a “usare” il Salone prima, durante e dopo. I panel e gli incontri dedicati al self publishing, inclusi nella programmazione culturale ufficiale del Salone, sono un’occasione preziosa per approfondire trend, strumenti e strategie di pubblicazione indipendente, ascoltare esperienze concrete e farsi ispirare da chi ha trasformato l’autopubblicazione in una realtà professionale e sostenibile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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