Le migliori Bandiere Blu della Spagna | quali spiagge visitare nell'estate 2026

Se state pianificando una vacanza in Spagna per l’estate 2026, ci sono alcune spiagge che si distinguono per aver ricevuto la Bandiera Blu, un riconoscimento ufficiale assegnato a località che rispettano standard elevati di qualità ambientale e servizi. Questi tratti di costa sono tra i più apprezzati dai turisti e rappresentano mete da considerare durante la stagione calda. Di seguito, una selezione delle spiagge che si sono distinte per i criteri di eccellenza nel 2026.

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