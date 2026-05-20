Le migliori Bandiere Blu della Spagna | quali spiagge visitare nell'estate 2026

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se state pianificando una vacanza in Spagna per l’estate 2026, ci sono alcune spiagge che si distinguono per aver ricevuto la Bandiera Blu, un riconoscimento ufficiale assegnato a località che rispettano standard elevati di qualità ambientale e servizi. Questi tratti di costa sono tra i più apprezzati dai turisti e rappresentano mete da considerare durante la stagione calda. Di seguito, una selezione delle spiagge che si sono distinte per i criteri di eccellenza nel 2026.

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La prossima estate volete organizzare una vacanza in Spagna? Ecco quali sono le spiagge che hanno ricevuto la Bandiera Blu da visitare assolutamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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