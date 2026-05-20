Il gruppo Russo Morosoli ha recentemente acquistato il parco botanico e geologico delle Gole dell'Alcantara, dopo aver già investito nel settore turistico ambientale nel 1997 con l'acquisto dei Crateri Silvestri dell’Etna. La new entry si aggiunge alle precedenti acquisizioni, ampliando così la presenza del gruppo nel territorio. L’operazione è avvenuta tramite l’acquisto diretto da privati. Le Gole dell'Alcantara sono ora di proprietà del gruppo, che si concentra su iniziative legate al turismo naturalistico.

Dopo l’acquisizione dei Crateri Silvestri dell’Etna, nel 1997, arriva un nuovo investimento del gruppo Russo Morosoli nel settore turistico ambientale con l'acquisto, da privati, del parco botanico e geologico delle Gole Alcantara. L’acquisizione dell’imprenditore Francesco Russo Morosoli, spiega il gruppo in una nota, «ha l’obiettivo di rigenerare il valore di una risorsa turistica di impareggiabile bellezza» ed è una «nuova grande sfida del gruppo» che «segna l’avvio di un avvincente percorso del turismo in Sicilia». Il gruppo, che ha orgini siculo-svizzere, gestisce anche la Funivia dell'Etna e lo skylift di Piano Provenzana e adesso fa poker con le Gole Alcantara, grande parco di divertimento posto al centro della Valle dell’Alcantara, a pochi passi da Taormina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le Gole dell'Alcantara sono state acquisite dal gruppo Russo Morosoli

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