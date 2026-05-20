Le foto dei canarini alle Azzorre liberi e selvaggi | l'uomo li ha condannati a una vita in gabbia
Durante una visita alle Azzorre, sono state scattate fotografie di canarini che si trovano liberi e selvaggi nel loro habitat naturale. Questi uccelli, tra i più diffusi nella zona, vivono in ambienti aperti e non sono soggetti a catture o restrizioni immediate. Tuttavia, la presenza umana nel territorio ha portato alla cattura e alla reclusione di molti esemplari, condannandoli a una vita in gabbia. La scena evidenzia la contraddizione tra il loro stato naturale e le conseguenze delle attività umane.
Alle Azzorre abbiamo incontrato e fotografato i bellissimi canarini selvatici, liberi in natura. Sono tra gli uccelli più comuni che l'essere umano ha condannato a una vita in gabbia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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