Le foto dei canarini alle Azzorre liberi e selvaggi | l'uomo li ha condannati a una vita in gabbia

Durante una visita alle Azzorre, sono state scattate fotografie di canarini che si trovano liberi e selvaggi nel loro habitat naturale. Questi uccelli, tra i più diffusi nella zona, vivono in ambienti aperti e non sono soggetti a catture o restrizioni immediate. Tuttavia, la presenza umana nel territorio ha portato alla cattura e alla reclusione di molti esemplari, condannandoli a una vita in gabbia. La scena evidenzia la contraddizione tra il loro stato naturale e le conseguenze delle attività umane.

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