Le foto e il video della balenottera azzurra | l'abbiamo vista alle Azzorre Tre esemplari nuotavano assieme

Durante una visita alle Azzorre, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, abbiamo osservato tre esemplari di balenottera azzurra che nuotavano insieme. Sono state scattate foto e registrati video di questi grandi mammiferi marini, che si sono mostrati in modo evidente durante l'incontro. L'osservazione si è svolta in acque aperte, lontano dalla costa, e ha coinvolto più di un esemplare che si muoveva in sincronizzazione. Le immagini e i video raccolti testimoniano la presenza di questi animali in quella zona.

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