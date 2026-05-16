Le foto e il video della balenottera azzurra | l'abbiamo vista alle Azzorre Tre esemplari nuotavano assieme
Durante una visita alle Azzorre, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, abbiamo osservato tre esemplari di balenottera azzurra che nuotavano insieme. Sono state scattate foto e registrati video di questi grandi mammiferi marini, che si sono mostrati in modo evidente durante l'incontro. L'osservazione si è svolta in acque aperte, lontano dalla costa, e ha coinvolto più di un esemplare che si muoveva in sincronizzazione. Le immagini e i video raccolti testimoniano la presenza di questi animali in quella zona.
Nelle acque delle Azzorre, nel cuore dell'Oceano Atlantico, abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di avvistare diversi esemplari di balenottera azzurra. In un'occasione tre esemplari nuotavano uno accanto all'altro. Le foto e il video di questi meravigliosi ed enormi cetacei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A breathtaking look at a blue whale with Gone Whale Watching in San Diego!
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