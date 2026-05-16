Le foto e il video della balenottera azzurra | l'abbiamo vista alle Azzorre Tre esemplari nuotavano assieme

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita alle Azzorre, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, abbiamo osservato tre esemplari di balenottera azzurra che nuotavano insieme. Sono state scattate foto e registrati video di questi grandi mammiferi marini, che si sono mostrati in modo evidente durante l'incontro. L'osservazione si è svolta in acque aperte, lontano dalla costa, e ha coinvolto più di un esemplare che si muoveva in sincronizzazione. Le immagini e i video raccolti testimoniano la presenza di questi animali in quella zona.

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Nelle acque delle Azzorre, nel cuore dell'Oceano Atlantico, abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di avvistare diversi esemplari di balenottera azzurra. In un'occasione tre esemplari nuotavano uno accanto all'altro. Le foto e il video di questi meravigliosi ed enormi cetacei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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