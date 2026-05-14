Abbiamo visto una balena col ‘piercing' alle Azzorre | lo squalo taglia biscotti principale indiziato Le foto
Durante un'escursione di whale watching alle Azzorre sono state scattate foto di una balenottera boreale con un foro circolare sulla pinna dorsale, simile a un piercing. Il foro sembra essere preciso e ben definito, senza altri segni evidenti di danni o ferite. Le immagini sono state condivise tra gli esperti per analizzare l’origine di questa perforazione e valutare eventuali cause o conseguenze per l’animale. L’avvistamento ha attirato l’attenzione di appassionati e ricercatori presenti sul posto.
Durante una recente uscita di whale watching alle Azzorre abbiamo avvistato una balenottera boreale con un foro perfettamente circolare sulla pinna dorsale, come un piercing. È molto probabile che il buco sia stato fatto da uno squalo taglia biscotti. Le foto dell'incontro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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