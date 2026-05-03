La lista di Casa Riformista | 21 nomi a sostegno di Vincenzo Ceccarelli

Casa Riformista ha pubblicato una lista composta da 21 nomi a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli in vista delle elezioni amministrative di Arezzo. Questa lista rappresenta la quinta della coalizione che appoggia il candidato in questa tornata elettorale. I nomi sono stati resi noti pubblicamente e inseriti ufficialmente nella lista di sostegno. La presentazione avviene in un contesto di preparazione alle votazioni comunali.

Sono 21 i nomi che Casa Riformista ha inserito nella lista, la quinta della coalizione che sostiene il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli per le amministrative di Arezzo. Due sono considerati i capolista: Giovanni Grasso e Caterina Mercati che in precedenza si erano già misurati con le urne.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Amministrative ad Arezzo, Giani lancia Casa Riformista. Grasso capolista e un incarico in Regione

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