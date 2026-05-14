Un viaggio nel tempo e sul Titanic | la traversata virtuale sulla nave più famosa della storia

Un viaggio nel tempo e sulla storica nave transatlantica si può vivere attraverso un'esperienza virtuale che ricrea la traversata del Titanic. Questa iniziativa combina elementi di intrattenimento, tecnologia e ricostruzione storica, permettendo ai partecipanti di esplorare la nave e rivivere alcuni momenti della sua celebre traversata. L'evento si svolge a Milano e si estende su più giorni, offrendo un'immersione dettagliata nell'ambiente e nelle atmosfere di quel periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 14 maggio 2026 – Imbarcarsi sul leggendario transatlantico Titanic è ancora possibile. Tra intrattenimento, tecnologia e storia. Esperienza immersiva al Spazio Bergognone. Attraccato a Milano presso lo Spazio Bergognone, l’ esperienza in realtà virtuale ideata da Fever permetterà da oggi di esplorarne i lussuosi ambienti e diventare protagonisti della storia, non semplici testimoni. Un viaggio nel tempo con "Titanic: un viaggio nel tempo”. È "Titanic: un viaggio nel tempo", che trasforma una semplice stanza nei ventosi e assolati ponti della nave, nelle sue scintillanti sale da pranzo e nelle fumose sale macchine, grazie all’accurato lavoro di ricostruzione storica di Musealia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un viaggio nel tempo e sul Titanic: la traversata virtuale sulla nave più famosa della storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Titanic a Milano: arriva la realtà virtuale allo Spazio Bergognone 26 con “un viaggio nel tempo” Viaggio (virtuale) sul Titanic che affondaLa notte fra il 14 e il 15 aprile 1912 si annunciava calma e gelida al largo dell'isola di Terranova. Temi più discussi: Titanic: un viaggio nel tempo; Titanic a Milano: arriva la realtà virtuale allo Spazio Bergognone 26 con un viaggio nel tempo; TG del Turismo: notizie da Arezzo, Cernobbio, Isola d’Elba e Milano; Clamoroso, Disney e James Cameron citati in giudizio per Avatar: il motivo inaspettato. #15APRILE 1912 NAUFRAGIO DEL #TITANIC L' inaffondabile transatlantico Titanic, in viaggio inaugurale da Southampton a Nuova York, affonda dopo aver urtato contro un iceberg al largo dell'isola canadese di Terranova: 1518 vittime e 705 superstiti. x.com Milano, vivere il Titanic attraverso la realtà virtualeDal 14 maggio a Milano sarà possibile rivivere la traversata del Titanic grazie alla speciale tencologia VR. Il 14 maggio a Milano aprirà i battenti Titanic: un viaggio nel tempo, l’esperienza in real ... ciaocomo.it Titanic a Milano: arriva la realtà virtuale allo Spazio Bergognone 26 con un viaggio nel tempoA Milano il tempo sembra davvero riavvolgersi. Dal 14 maggio 2026, lo Spazio Bergognone 26 si trasforma in una porta aperta sul passato con Titanic: un ... funweek.it