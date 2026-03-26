Per le vacanze di Pasqua del 2026, la rete dei pullman verde arancio si amplia, collegando grandi città europee e borghi meno conosciuti della provincia italiana. Le nuove rotte puntano a favorire la mobilità sostenibile, offrendo alternative ai mezzi privati e agli aeroporti. Nonostante i costi del carburante rimangano elevati, questa iniziativa permette di viaggiare più facilmente tra destinazioni turistiche e località meno battute.

L e vacanze di Pasqua del 2026 segnano una svolta per chi ama viaggiare senza spendere una fortuna, nonostante la pressione costante dei prezzi del carburante. Flixbus, la società di trasporti verde-arancio, ha deciso di giocare d’anticipo, mettendo in campo una strategia che punta tutto sulla capillarità, intrecciando una ragnatela di percorsi che portano dritti al cuore della provincia italiana e verso le più affascinanti capitali europee. Viaggi di primavera: l’ispirazione dalle città più accoglienti al mondo nel 2026 X Flixbus, il autobus verso Pasqua. Anche verso le capitali europee. A partire dal 30 marzo, l’offerta di viaggio si espande drasticamente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle grandi capitali europee ai borghi più nascosti della provincia italiana, la rete dei pullman verde arancio si potenzia per le festività. Un viaggio tra mobilità sostenibile, borghi autentici e nuove rotte verso gli aeroporti

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